Los soldados de la gran fuga de 1994 rompen su silencio 31 años después en Salvados: "El primer día me dieron de hostias y de patadas"

Gonzo reúne en Salvados a cinco de los 18 reclutas que se fugaron de su cuartel de Palma de Mallorca en 1994. 31 años después, no han conseguido olvidar el horror que allí vivieron.

Eran 18 chavales de 19 años cuando en 1994 decidieron fugarse del cuartel de Palma de Mallorca en el que estaban haciendo la mili. "El primer día me dieron de hostias y de patadas", cuenta uno de ellos ante Gonzo 31 años después. Él es uno de los cinco soldados que participa en este programa de Salvados que se emite el próximo domingo.

"Yo recuerdo haber visto algún trozo de hueso", relata otro de ellos en el breve adelanto que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

Los testimonios y memoriras del horror que tuvieron que vivir en aquellos meses se entrelazan en este emotivo, a la par que duro, reencuentro: "Pensé que lo iba a matar", "lo mata".

"La única posibilidad era irnos", reconoce uno de los reclutas en este reportaje. Y eso fue lo que hicieron.

El próximo domingo, en laSexta, Salvados: la gran fuga. A partir de las 21:35 h.

