Rufián deja la puerta abierta a que ERC y Podemos lleguen a un acuerdo en Cataluña: "Se trata de no robarnos votos entre nosotros"

El experimento de Salvados enfrenta a Gabriel Rufián con las opiniones de cinco votantes progresistas sobre la unidad de la izquierda. El portavoz de ERC escucha sus críticas y plantea posibles acuerdos electorales con Podemos.

Gabriel Rufián se sienta frente a un falso espejo en el experimento que Salvados plantea para conocer qué piensa un grupo de votantes progresistas sobre las estrategias de la izquierda de cara a las próximas elecciones. Al otro lado del cristal, cinco ciudadanos debaten sobre posibles candidaturas conjuntas y sobre el papel de los distintos partidos de este espectro, mientras el portavoz de ERC escucha sus opiniones y reacciona en tiempo real.

Uno de los carteles ficticios que les muestra el programa sitúa a Rufián junto a Irene Montero bajo el lema "Ahora sí que podemos". La imagen provoca distintas reacciones entre los participantes. Uno de ellos asegura que Rufián le gusta, pero considera que una nueva candidatura no debería limitarse a "reciclar" a los mismos políticos de los últimos años.

Otra de las participantes cree que la imagen de Rufián e Irene Montero no encaja porque, a su juicio, ambos espacios "no van por el mismo camino". En concreto, considera que Irene Montero y Podemos están más alejados de otras formaciones y que no parecen partidarios de confluir con ellas.

También hay quien se desmarca directamente de esa posibilidad. Una joven votante desencantada de Podemos que se abstuvo durante las últimas elecciones asegura que no les votaría y cuestiona el discurso de la unidad de la izquierda. "No es por nada, pero la izquierda lleva unida en el Gobierno ocho años y aquí ni se ha parado a la derecha ni se ha parado la extrema derecha ni ha mejorado la vida de la gente", sostiene.

La participante también reprocha a Rufián que, aunque no haya formado parte del Ejecutivo y haya criticado algunas de sus decisiones, "no ha puesto al Gobierno en un aprieto". Entre otras cuestiones, menciona el envío de armas a Israel, la crisis de la vivienda y la situación en las fronteras.

Rufián escucha estas opiniones desde el otro lado del espejo y reconoce que el votante progresista puede ser especialmente crítico. "El votante de izquierdas es durísimo", afirma después de conocer el diagnóstico de los participantes sobre Irene Montero y su propio papel.

Rufián abre la puerta a acuerdos con Podemos

Cuando Gonzo le pregunta directamente si sería posible compartir candidatura electoral con Irene Montero, Rufián establece una frontera territorial. "Ese frente se puede hacer en Cataluña", sostiene. Sin embargo, descarta esa posibilidad para unas elecciones generales: "¿Más allá de Cataluña? Sinceramente, sería falsearme a mí mismo".

El portavoz de ERC sí plantea, en cambio, fórmulas de cooperación entre partidos para evitar que las distintas candidaturas progresistas compitan entre sí. "¿Por qué no, por ejemplo, que Esquerra Republicana y Podemos, y no sé quién más, se presenten conjuntamente?", propone.

Rufián incluso plantea una fórmula de intercambio entre territorios: "¿Por qué no Podemos se puede no presentar en Cataluña y nosotros, a cambio, hacer un acto en Madrid pidiendo el voto para Podemos?". El objetivo, explica, sería intentar no robarse los votos entre ellos.

Su posición se amplía cuando Gonzo le pregunta por una posible candidatura que reúna a Podemos y Sumar. Rufián responde tajante que eso es lo que debería ocurrir. "Es que no hay otra opción. Es que, si no, es un fracaso y nos merecemos lo que pase", añade.

El portavoz de ERC concluye su reflexión con una llamada a alcanzar un acuerdo entre las distintas formaciones del espacio progresista: "Si Sumar, Podemos y la madre que nos parió a todos no nos ponemos de acuerdo, nos merecemos que nos arrasen".

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