"Me enfadé con el mundo": la emoción de Camps al recordar la muerte de Barberá

El 23 de noviembre de 2016 la que fuese primera edil de Valencia perdió la vida en un hotel cerca del Congreso. "Ha dedicado su vida al PP. Me siento muy apenado", dijo Rajoy.

El 23 de noviembre de 2016. Día en que murió Rita Barberá. Día del fallecimiento de la mítica alcaldesa de Valencia que, en aquel momento, era senadora del PP. Del partido de un Francisco Camps que, diez años después, sigue sintiendo "emoción" al hablar de ese momento.

"Me enfadé con el mundo. Aún me emociono cuando lo recuerdo. Bajé a la calle, cogí el teléfono y llamé a don Antonio Cañizares Cardenal, arzobispo de la ciudad. Como seguramente nadie lo haría le pedí que si podía hiciera esa misma tarde-noche un funeral en la catedral", relata Camps en Salvados.

Y es que la formación de Génova sintió la muerte de Barberá. "Ha dedicado su vida al PP. Hablé con ella cuando fue a declarar. Me siento muy apenado", dijo Mariano Rajoy.

En el Congreso, un minuto de silencio en memoria de la 'popular'. "Acabamos de tener conocimiento del fallecimiento de doña Rita Barberá, senadora de las Cortes Generales. Nuestro más sentido pésame a su familia, allegados y amigos", dijo Ana Pastor.

"Murió a escasos metros del Congreso. Era miércoles, teníamos una sesión de control. Se supo a primera hora, era el hotel que estaba al lado de la plaza de las Cortes", cuenta Ana Botella Gómez.

Consuelo Reyes, exdirectora de 'Las Provincias', afirma que la noticia la cogió por sorpresa: "Se me saltaron las lágrimas. No me lo esperaba. Pensaba que estaba bien físicamente".

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