El reportaje de Salvados 'Esto es una estafa' recibe el Premio de Periodismo Antonio Moreno Espejo por "su calidad y rigor"

¿Por qué es importante? Destacan que el formato de este reportaje de Salvados "presenta, de manera amena y con testimonios esclarecedores, información útil para los inversores a la hora de identificar estos fraudes y evitar ser víctima de ellos".

El Jurado del Premio de Periodismo Antonio Moreno Espejo de 2025 ha otorgado el galardón al programa de laSexta, Salvados, por su reportaje 'Esto es una estafa', liderado por el periodista Gonzo. Este trabajo investiga los peligros de los chiringuitos financieros y las estafas telefónicas en España. El jurado destacó que el reportaje aporta datos novedosos y visiones originales sobre este fenómeno, presentando información útil para que los inversores puedan identificar y evitar fraudes. Además, valoraron la calidad y rigor del trabajo, que aborda un tema de gran relevancia para el sector financiero. En esta edición, se presentaron 131 trabajos periodísticos de 24 medios.

El Jurado del Premio de Periodismo Antonio Moreno Espejo de 2025 ha decidido este viernes otorgar su galardón a uno de los reportajes del programa de laSexta, Salvados, liderado por el periodista Gonzo.

Concretamente, han condecorado el reportaje titulado: 'Esto es una estafa', donde se investigaban diferentes chiringuitos financieros. Porque Salvados es un programa de reportajes que abordan temas de actualidad y de interés social, ya sean asuntos políticos, económicos, sociales o culturales.

En 'Esto es una estafa', Salvados abordó los peligros de los chiringuitos financieros y el negocio de las estafas telefónicas en España y, en opinión del jurado encargado de otorgar el premio, "el trabajo aporta datos y visiones novedosas sobre las estafas financieras y los chiringuitos financieros, con testimonios y ángulos originales en torno a este fenómeno".

Además, han querido premiar "la calidad y el rigor del reportaje". En el fallo han destacado que el formato de este reportaje de Salavados "presenta, de manera amena y con testimonios esclarecedores, información útil para los inversores a la hora de identificar estos fraudes y evitar ser víctima de ellos".

Porque, tal y como han apuntado los responsables de este premio de periodismo, este reportaje liderado por Gonzo trata en profundidad un tema que puede afectar a cualquier persona y que preocupa a todo el sector financiero.

Hay que destacar que a la convocatoria de este año se han presentado o han sido seleccionados de modo preliminar 131 trabajos periodísticos difundidos en 24 medios o canales.

Pueden volver a ver aquí el programa completo de Salvados: 'Esto es una estafa'.

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