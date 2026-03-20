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El reportaje de Salvados 'Esto es una estafa' recibe el Premio de Periodismo Antonio Moreno Espejo por "su calidad y rigor"

¿Por qué es importante? Destacan que el formato de este reportaje de Salvados "presenta, de manera amena y con testimonios esclarecedores, información útil para los inversores a la hora de identificar estos fraudes y evitar ser víctima de ellos".

Hoy, en Salvados, Gonzo denuncia el negocio de las estafas telefónicas
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El Jurado del Premio de Periodismo Antonio Moreno Espejo de 2025 ha decidido este viernes otorgar su galardón a uno de los reportajes del programa de laSexta, Salvados, liderado por el periodista Gonzo.

Concretamente, han condecorado el reportaje titulado: 'Esto es una estafa', donde se investigaban diferentes chiringuitos financieros. Porque Salvados es un programa de reportajes que abordan temas de actualidad y de interés social, ya sean asuntos políticos, económicos, sociales o culturales.

En 'Esto es una estafa', Salvados abordó los peligros de los chiringuitos financieros y el negocio de las estafas telefónicas en España y, en opinión del jurado encargado de otorgar el premio, "el trabajo aporta datos y visiones novedosas sobre las estafas financieras y los chiringuitos financieros, con testimonios y ángulos originales en torno a este fenómeno".

Además, han querido premiar "la calidad y el rigor del reportaje". En el fallo han destacado que el formato de este reportaje de Salavados "presenta, de manera amena y con testimonios esclarecedores, información útil para los inversores a la hora de identificar estos fraudes y evitar ser víctima de ellos".

Porque, tal y como han apuntado los responsables de este premio de periodismo, este reportaje liderado por Gonzo trata en profundidad un tema que puede afectar a cualquier persona y que preocupa a todo el sector financiero.

Hay que destacar que a la convocatoria de este año se han presentado o han sido seleccionados de modo preliminar 131 trabajos periodísticos difundidos en 24 medios o canales.

Pueden volver a ver aquí el programa completo de Salvados: 'Esto es una estafa'.

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