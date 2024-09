Gonzoy el equipo de Salvados regresan con una nueva temporada muy pronto en laSexta en la que, según anuncia, se portarán mejor... o no: "Este curso prometemos no levantar la voz, no insultar, no hablar sin permiso, no desafiar a la autoridad... o no".

¡No te pierdas la nueva temporada, muy pronto en laSexta!