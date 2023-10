La guerra entre Israel y Hamás es producto de décadas de tensiones incesantes entre Israel y Palestina. Salah Jamal, de 72 años, nació en Palestina, en la ciudad de Nablus, y recuerda cómo a los cinco años ya era consciente de "lo que ocurría" en su tierra.

"A los ocho años ya participaba en manifestaciones y a los nueve me detuvieron y me dieron con una rama elástica a los pies. Todo esto no te lo puedes imaginar a los nueve años", ha indicado en una entrevista con Gonzo, que afronta en una nueva entrega de Salvados el punto de vista de dos civiles, palestino e israelí, sobre la guerra que recrudece Oriente Medio.

Afirma, además, que a los 13 años fue cuando el Ejército israelí ocupó su ciudad natal: "A partir de aquí comenzaron las manifestaciones contra la ocupación. Tirar piedras para los soldados era un juego para los niños, pero los soldados no entendían ese juego. Tenían el dedo fácil de apretar, pero tú lo ves cuando eres un niño".