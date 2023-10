Salah Jamal, palestino, ha hablado con Gonzo sobre el origen de Hamás en Gaza. Según ha explicado el hombre, de 79 años, Hamás "era un grupúsculo islamista en Gaza, la hegemonía la tenía Al Fatah". "Ahora, te sorprenderá lo que te voy a decir, pero Hamás fue impulsado por el estado de Israel para hacer el contrapeso contra Al Fatah", ha explicado.

Asimismo, ha indicado que "ahora mismo es el partido o la milicia que goza del apoyo de la mayoría de los palestinos, porque defiende las reivindicaciones de los palestinos". Algo, ha dicho, "que ha dejado de hacer la autoridad palestina".

No obstante, ha asegurado que "la mayoría de los palestinos no son religiosos", a pesar de que Hamás sea un grupo fundamentalista islámico. Por eso, resume el apoyo de los palestinos a Hamás desde su propia piel: "Yo jamás hubiera votado a Hamás, pero a mí me une con Hamás un mínimo, que es la resistencia", ha espetado tras 17 años de Gobierno de Hamás en Gaza, un mandato que califica de "negativo".