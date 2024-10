Nieves, una de las mujeres que protagonizan el 'Salvados' sobre el 'Essure', habló sobre cómo fue esa intervención de "cinco minutos" en la que le implantaron este sistema anticonceptivo: "Me dijeron que iba a durar eso... y estuve casi media hora en el potro. Cuando llegaron a la trompa derecha fue tanto dolor como cuando en las películas se desmayan".

"Nada de molestias normales. Me fui a casa con los dos implantes puestos. El primer día, fatal. El lado izquierdo bien, pero en el derecho tenía unos dolores... Nunca en mi vida he sentido eso", cuenta Nieves.

Y más cosas: "Luego se me llenó la cabeza de granitos, se me caía el pelo... 'Es que ya estás en una edad. Son síntomas de premenopausia', me decía el médico. Con 41 años. Claro, te fías de lo que te dicen. Iba una semana sí, una semana no".