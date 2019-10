Oriol Sànchez, hijo del expresidente de la ANC Jordi Sànchez, condenado en el juicio del procés, asegura que "el indulto forma parte de una humillación": "Se lleva tiempo intentándonos humillar, no lo va a aceptar".

El joven explica que a pesar de que su padre lleva "dos años tirados a la basura" en la cárcel, él no tiene nada que reprocharle: "No tengo ningún reproche hacia él. Estaría muy mal que yo le dijera ahora que no se tendría que haber subido al coche".

Sobre la escalada de violencia vivida en Cataluña tras la sentencia, ha apuntado que "desde Madrid se lleva haciendo una banalización de la violencia": "Si llevas dos años banalizando la violencia al final te acabas quemando, que es lo que ha pasado aquí".

"Yo he estado en estas manifestaciones sin tirar piedras ni hacer barricadas. No es independencia, es gente joven que lucha por su futuro", ha señalado.

Por su parte, la hermana de Dolors Bassa, ha indicado que "la violencia genera violencia": "Tenemos que denunciar la violencia por ambas partes".

Sobre un posible indulto a los condenados explica que eso "es admitir que eres culpable de alguna cosa": "No les interesa esto".

La mujer de Josep Rull, Meritxell Lluís, ha querido dejar claro que están "viviendo un castigo" aunque ha puntualizado que si pudiera borrarlo no lo borraría: "El Gobierno se había comprometido a hacer un referéndum, es orgullo de Gobierno".

Por otro lado, Meritxell Lluís critica en este vídeo de Salvados la condena a los líderes del procés aunque asegura que está fuerte: "Los años de cárcel se equiparan a pederastas".

Además, la hermana de Dolors Bassa asegura que lo que se le pasa por la cabeza a su hermana tras conocer la condena es pensar en la posibilidad de que cuando salga de la cárcel su madre ya no esté: "La he visto llorar porque tiene una madre de 88 años".

