Montse Bassa, la hermana de Dolors Bassa, exconsellera de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat, explica en Salvados como ha recibido la sentencia que la condena a 12 años de cárcel por sedición.

"Es mi hermana mayor, mi amiga íntima y mi asesora. A mí me cuesta hablar de esto porque me emociona", relata a Gonzo, asegurando que ha visto “llorar a Dolors": "Tiene una madre de 88 años y cuando a ti te dicen que te caen 12 años y lo encuentras una injusticia, lo primero que piensas es que tu madre no va a estar cuando salgas".

Montse explica que Carme Forcadell, la expresidenta del Parlament, condenada también a 12 años de cárcel, está en la misma situación. "Tiene una madre de 90 años".

"Las dos son mujeres que viven en cárceles, que son cárceles para hombres, las dos son abuelas y para cualquier ciudadano que es abuelo o abuela, que te quiten ver crecer a tus nietos es duro", zanja.

Gonzo también ha reunido en el mismo corrillo a Oriol Sànchez, hijo de Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, que asegura que siente "rabia" tras la sentencia: "Estamos acostumbrados a hacer vida a cinco en casa y de un día para otro ya no está nuestro padre".

En la misma línea ha relatado su sentir Meritxell Lluís, mujer de Josep Rull, exconseller de Territorio y Sostenibilidad, que apunta que su casa es como una "silla que tiene cuatro patas": "En casa falta el padre, falta el marido, el compañero y por lo tanto no hay normalidad posible cuando falta una parte importante de la familia".

Otros momentos destacados

Por otro lado, Meritxell Lluís critica en este vídeo de Salvados la condena a los líderes del procés aunque asegura que está fuerte: "Los años de cárcel se equiparan a pederastas".

Además, Oriol Sànchez condenado en la sentencia del procés, asegura en este vídeo de Salvados que "se lleva tiempo intentando humillar" a los líderes independentistas y remarca que su padre "no va a aceptar" un indulto. Además, rechaza un indulto: "Forma parte de una humillación".