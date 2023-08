Para Luis Cerrillo, cuya empresa se dedicaba a la venta al por mayor, empezar a vender en Amazon "fue un crecimiento exponencial", aunque antes de aliarse con el gigante norteamericano tuvo que hacer muchos cambios. "Tuvimos que contratar gente de informática y de almacén", contaba a Gonzo en este programa de Salvados emitido en 2022. Federico Izquierdo, también exproveedor de Amazon, vivió una experiencia similar en sus inicios. "Está llamando a tu puerta el todopoderoso. Fue un orgullo y un reto", aseguraba.

Aunque la corporación estadounidense no fija los precios, sí que los marca y los condiciona, explicaba. "Si compra un portátil X y ese mismo portátil está en otra plataforma, directamente, aunque pierda dinero, le baja el precio. Es un dominador influyente del precio del mercado".

Ellos empezaron en 2013 y desde el principio empezaron a tener problemas. "A los 60 días de cualquier venta se nos comunicaba que se había perdido X producto. Nos quedamos muy extrañados porque ya era de forma sistemática. Entre el 2 y el 5% se perdía siempre por norma. Pero lo más curioso es que nunca nos lo decían al día siguiente". En la primera reclamación que hicieron en 2017 ya les pedían "ciento y pico mil euros que habían desaparecido misteriosamente de sus almacenes".

A Luis le ocurrió algo parecido. "Una vez me faltaron 50 mil unidades de un cepillo eléctrico. Lo reclamé y me dijeron que no lo habían recibido", a pesar de que él mismo contrató a un transporte privado para que llegaran y así se lo certificaron en su momento. "Sellan la entrada, la descarga y la salida. Yo tengo lo papeles sellados y firmados por Amazon de que les llegó ese producto".

Aunque al principio no respondían a sus quejas, llegó un día en el que le "llamaron la atención". "Saturaba el sistema", explicaba. Pero no solo les perdían material. "Cuando vendes un producto y el cliente te lo devuelve, Amazon no hace filtros. Le vendimos a un cliente italiano unos 2.500 o 3.000 euros de productos de Armani. Ese cliente nos devolvió toda la mercancía a través de Amazon y nos devolvió zapatillas usadas de una marca blanca, un chaleco de Repsol, una camiseta vieja... Productos sacados de la basura". Nunca recuperaron el dinero.

Federico Izquierdo relataba también algunos casos similares que se vivieron en su empresa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Salvados de octubre de 2022.