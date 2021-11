Gonzo pregunta a Alberto Rodríguez sobre qué le diría a algún votante de Podemos que piensa que podrían haber hecho algo más. "Creo que es algo que se puede responder mejor en perspectiva. Cuando acabe la legislatura y pasen los años, se haga un balance", responde el exdiputado de Unidas Podemos, que afirma que es "de la postura de que estando en el Gobierno, a pesar de las contradicciones y de que es más incómodo, es mejor para la ciudadanía".

"Prefiero que mi ministra de Trabajo sea Yolanda Díaz a que sea Macarena Olona, por poner un nombre, o del PP", afirma Alberto Rodríguez, que reconoce que "es verdad que estando dentro, te genera muchísimas contradicciones, muchos sapos que tienes que tragar y demás, pero se han hecho cosas". Pero, ¿Cuántos sapos se ha tenido que tragar en alguna votación? "Muchísimos", destaca Rodríguez, que, eso sí, afirma que no recuerda haber votado algo en contra de su convencimiento, porque hay que votar lo que diga el Gobierno de coalición.

"Hay cosas que han sido como muy duras, pero que no se han llevado a votación, por ejemplo, la gestión de la crisis migratoria en Canarias, que ha sido muy dolorosa. Yo jamás he defendido ni fuera ni dentro del Parlamento, que dentro del Parlamento quedan registros, la gestión del Gobierno, me ha parecido nefasta", critica duramente Rodríguez, que reconoce que era mucho más fácil ser diputado de la oposición de Rajoy que ser diputado del Gobierno de coalición con los socialistas: "Es la opción más cómoda. No te sometes a ninguna contradicción, pero, ojo, el precio que pagas es que no cambias nada". Y es que el exdiputado reconoce que "para ganar cosas y ganar votaciones hay que llegar a consenso con gente que no piensa como tú y tú tienes que rebajar tus pretensiones". Puedes ver su reflexión completa en el vídeo de arriba.

El dardo de Alberto Rodríguez a Podemos

