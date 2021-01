"Señor Campo, el nombramiento de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, también acumula críticas. ¿Nombrarla fue una decisión acertada?", pregunta Gonzo al ministro de Justicia, quin afirma que "fue una decisión que tomó el Gobierno, avalada por el Consejo del Poder Judicial". Gonzo recuerda que "el CGPJ protestó por ese nombramiento porque dijo que no se le había consultado", pero el ministro no está de acuerdo y explica que "por supuesto que informó".

"Lo que pasa es que lo que me quiere decir es que el Consejo siempre ha hecho un análisis de, como dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, de los requisitos, es decir, que cumple los años de antigüedad que marca el Estatuto, es español y no tiene antecedentes. Eso es lo que se le pide al Consejo", explica Campo. Además, el ministro afirma que "hubo algunos vocales que manifestaron que querían pronunciarse sobre la idoneidad", por lo que "hicieron un voto particular y no hubo ningún problema".

Pero, ¿le preocupa la relación de la fiscal general del Estado y de su actual pareja con el comisario Villarejo? ¿Cree que hay conflicto de intereses? El ministro de Justicia contesta en el vídeo principal de esta noticia, donde también defiende que "hemos creado un sistema fuerte, robusto, sólido": "Solo nos hace falta confiar en él", insiste el ministro, que, eso sí, reconoce que tiene cosas que mejorar. Por ultimo, también habla sobre qué tiene pensado hacer cuando deje el Ministerio de Justicia.