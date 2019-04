Recaredo del Potro: "La alarma que se generó por los temblores fue absolutamente desproporcionada"

ESCAL UGS, SOBRE LOS TEMBLORES

Para el presidente de Escal UGS, el proyecto Castor "no fue ningún fiasco", y en su opinión "no se pudo construir más barato". Además, sobre los seísmos, afirma que "se publicaron muchas informaciones que no tenían nada que ver con la realidad", y por lo tanto el nivel de alarma generado era desproporcionado.