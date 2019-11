La politóloga Blanca Garcés analiza con Gonzo en Salvados el discurso de Vox y el aumento de votantes que ha conseguido el aprtido de Santiago Abascal en las elecciones del 10N: "Me ha sorprendido, porque aunque los sondeos ya lo anunciaban, siempre esperas que sea menos de lo que estaba previsto; realmente, yo diría, no solo sorprendente, sino sobre todo, alarmante".

"Estamos hablando de 52 diputados. Y lo más grave, si tenemos en cuenta lo que pasa en otros países europeos, no solo es que la extrema derecha va ganando en votos y en escaños, sino el hecho de que desde esta posición determina la agenda y el debate político", señala la joven, quien, además, declara que "los partidos tradicionales acaban asumiendo sus argumentos y llevándolos a cabo".

Por otro lado, Garcés destaca que lo que se ve "es la importación de discursos prefabricados, que se importan al contexto español con el sueño y la esperanza de ganar votos. Aquí se importa desde los Estados Unidos de Trump o desde Italia de Salvini".

"Este discurso se dirige a aquellos que se sienten olvidados por parte del Estado y de la clase política. Olvidados en una dimensión material, y aquí me estoy refiriendo a las políticas de recortes, me estoy refiriendo a una clase media crecientemente empobrecida, pero también a aquellos que se sienten olvidados a nivel simbólico. Que sienten que los políticos no les escuchan y que eso, obviamente, se relaciona con la crisis del poder político", analiza la politóloga.

"Ahí el discurso sobre la inmigración es más una manifestación que un problema. Es decir, capta el malestar y los miedos de mucha gentE cuyas causas no tienen nada que ver con la inmigración sino con la crisis económica, social, política", especifica Blanca, quien, concluye que "encuentran en el migrante el cabeza de turco de todos sus males".

