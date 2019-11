"Hoy somos la tercera fuerza política de España. Tenemos 52 diputados", con estas palabras Santiago Abascal celebraba en la sede de Vox en Madrid sus resultados electorales el 10N.

"Somos una alternativa patriótica y una alternativa social que demanda la igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional. Que demanda también fronteras seguras frente a la inmigración ilegal. España siempre. ¡Viva España!", gritaba el líder del partido de extrema derecha.

Gonzo y Salvados estuvieron allí para hablar con sus votantes. Un joven afirmó que lo que le gusta ed Vox es que "son claros": "No se puede aceptar la inmigración ilegal en este país. Y eso es de sentido común. Ilegal, no se puede. Es así de simple".

Por otro lado, una joven destacó que que espera que la formación tenga "mucha voz", ya que señalo que hay "españoles" que han estado "muchas veces sin representación" política.

Por último, la mujer afirmó que "los partidos no se han atrevido muchas veces por críticas a hablar o a decir lo que realmente piensan, ya sea porque te llamen facha o racista o cualquier cosa, que en realidad no estamos siendo racistas". "No podemos traer todos los problemas de todos a España si no hemos arreglamos primero los nuestros", concluyó.

Otros momentos destacados

Varios votantes de Vox interrumpen la entrevista de Gonzo en Salvados a otra votante del partido con gritos como "¡Por España siempre!" o "¡Los MENAS en Melilla casi me matan!". Puedes ver el momento en este vídeo de Salvados.

Gonzo también habló con varios votantes de Vox en el cierre de campaña del partido. Allí, muchos argumentaron que votaban a Santiago Abascal para 'proteger' a las mujeres. "La mayoría de manadas que acosan a las chicas son inmigrantes" y otras respuestas puedes verlas en este vídeo de Salvados.