Salvados presenció el cierre de campaña de Vox antes de las elecciones generales del 10N. Allí Santiago Abascal criticó la acogida de inmigrantes en España en un polémico discurso con polémicas frases como las siguientes: "Que las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y, si hace falta, el Ejército, proteja nuestras fronteras".

"Y que se diga que el que quiera entrar en nuestra patria lo hace llamando a la puerta educadamente. Que nos diga qué es lo que quiere. Nosotros no tenemos fobia a los extranjeros ni a los inmigrantes. Tenemos fobia a los políticos progres que están provocando una situación caótica, destruyendo nuestras libertades, destruyendo nuestra seguridad y poniendo en riesgo la prosperidad de generaciones de españoles", lamentó el líder de Vox.

Tras escuchar este discurso Gonzó habló con varios de los votantes de Vox. "Yo he votado toda mi vida al PP, pero nunca ha sido mi partido. Yo no me he sentido nunca del PP. En cambio, es la primera vez que encuentro un partido que piensa como yo. Por eso, voto a Vox", confiesan.

Por otro lado dos hombres responsabilizan a los migrantes de la mayor parte de la violencia machista que ocurre en España. "Aunque no se dice, las manadas, los que están acosando a las chicas, son la mayoría inmigrantes", señaló un hombre, mientras que otro afirma que "la mayor parte de los delitos, sobre todo, por violencia de género, tienen un porcentaje más alto de extranjeros que de españoles".

Otros momentos destacados

En otro momento dado, Gonzo visita la sede de Vox en Madrid durante la celebración del partido de extrema derecha tras el 10N. Allí habla con varios de sus votantes, quienes confiesan en este vídeo de Salvados su motivos para votar a Abascal. Además, defienden en este vídeo su discurso xenófobo: "No podemos traer los problemas de otros a España sin arreglar los nuestros".

Por último, varios votantes de Vox interrumpen la entrevista de Gonzo en Salvados a otra votante del partido con gritos como "¡Por España siempre!" o "¡Los MENAS en Melilla casi me matan!". Puedes ver el momento en este vídeo de Salvados.