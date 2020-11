Gonzo reúne en Salvados al exministro de Exteriores del PP José Manuel García-Margallo y al exministro de Defensa del PSOE y expresidente del Congreso José Bono para hablar sobre las polémicas en torno a la monarquía española y, en concreto, el rey Juan Carlos I. "Ustedes, que han formado parte de la vida pública española desde que esta se vive en democracia, apelando a sus cargos, ¿dirían que en el Parlamento español se ha podido preguntar sobre el rey todo lo que se ha querido?", pregunta Gonzo a los expolíticos.

"El Parlamento español tiene muchas funciones relacionadas con la Corona, pero desde luego no tiene la función de controlar al rey de una manera clara, como tampoco tiene la función de controlar, por ejemplo, al Poder Judicial", responde tajante José Bono, que, eso sí, destaca que le gustaría que "la transparencia en la vida pública fuese absoluta y hubiera bolsillos de cristal para todos", incluido el rey.

Por eso, resalta que le gustaría que se autorizase al Congreso de los Diputados a controlar al Jefe del Estado. Una opinión que no comparte el exministro del PP Margallo, que afirma que "eso debe seguir siendo así" porque "estamos hablando de una monarquía parlamentaria que se basa en la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial". Por tanto, señala que la monarquía "está necesariamente por encima de esos tres poderes.

Y es que desde muchos partidos han criticado que sus preguntas sobre la monarquía hayan sido rechazadas por la Mesa del Congreso de los Diputados. Gaspar Llamazares afirma que tras 14 años de diputado en los que preguntó sobre el rey "la inmensa mayoría de las preguntas eran descalificadas por parte de la Mesa donde están los dos grupos parlamentarios mayoritarios, que normalmente se alternaban en el derecho de veto sobre las preguntas". Además, explica que "las pocas que se respondieron eran respondidas de forma lacónica, lo cual demuestra el 'cuidado' que tenía el Gobierno con la institución monárquica".

Margallo y Bono responden a Llamazares en este vídeo de Salvados en el que además, Gonzo y el exministro del PP protagonizan un momento de tensión sobre la transparencia de la economía y los bienes de la familia real y Bono confiesa la llamada que le hizo el rey Juan Carlos para agradecerle haber echado hacia atrás preguntas sobre él en el Congreso cuando todavía era presidente de la Mesa.

¿Es mal patriota el rey Juan Carlos por no pagar impuestos?

José Manuel García-Margallo defiende en este vídeo el amor por España del rey emérito aunque no pague impuestos: "Le he conocido de forma muy íntima y no he conocido a nadie que tenga el amor por España que tiene él".