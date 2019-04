LA CRUELDAD DE DÁESH SOBRE CIVILES EN MOSUL

Un expolicía de Mosul explica en Salvados las torturas a las que estuvo sometido por parte de Dáesh: su único 'delito' fue haber sido agente. "Dáesh me capturó y me torturó. Permanecí un mes detenido en la cárcel. Cada día alguien me apuntaba con una pistola y me decía: 'despídete, vas a morir'. Por la mañana venían cinco hombres a pegarme y azotarme", explica.