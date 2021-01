Gonzo señala a Manuela Carmena que hay un líder político ahora, el del país más poderoso del mundo, que acaba de llegar al cargo con 78 años, Joe Biden. "En su momento, fuiste un caso también de llegar al poder con 70 y pico años", afirma el periodista que recuerda cómo con ella "se utilizó la edad muchas veces de forma despectiva".

"Te llamaban viejita roja y recuerdo, por ejemplo, que Cayetana Álvarez de Toledo te llamaba abuelita o señora senil, ¿cómo llevabas eso?", pregunta a Carmena, quien responde tajante en el vídeo principal de esta noticia, donde la ex alcaldesa también desvela una anécdota que vivió cuando quiso contestar a un escritor que la había insultado llamándola loca: "Hombre, pensar que tu alcaldesa está loca también...".

Pero, ¿por qué había esa diferencia de trato con Carmena y con Miguel Ángel Revilla? Carmena lo tiene claro: "Los insultos que a mí me han venido o que me vinieron sobre mi edad y la interpretación de mi edad con un deterioro mental, venía mucho de partidos de la derecha o de la extrema derecha, que no estaban dispuestos a permitir que después de tantos años de un gobierno de la derecha en el Ayuntamiento de Madrid aquello cambiara".