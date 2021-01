"La mesa de edad que hemos constituido este programa, lo hemos hecho, entre otras cosas, porque vivimos en un país, España, en el que más de nueve millones de personas tienen más de 65 años, 1 de cada 5", explica Gonzo nada más arrancar Salvados a sus invitados: Manuela Carmena, Charo López, Javier Clemente y Miguel Ríos. El presentador destaca que "siempre hemos escuchado aquello de que la vejez es la edad a la que todo el mundo quiere llegar, pero de la que luego nadie quiere oír hablar": "Ahora que estáis ahí, ¿esta frase es verdad? ¿Uno quiere llegar, pero luego no se os quiere escuchar?".

"Yo, desde luego, no tengo esa sensación, porque para mí la vejez ha sido como el encuentro, con una perspectiva en la que yo no había pensado y que me parece extraordinariamente positiva", afirma Manuela Carmena, que explica que ella se ha dado cuenta de que "en la vejez tienes más capacidad de imaginación, más creatividad y no tienes jefes" por lo que "hay cosas muy buenas de la vejez".

Una reflexión que no comparte la actriz Charo López, quien afirma que a ella sí le "parece doloroso ser mayor": "Incluso, la palabra 'viejo' me molesta, no le veo ninguna ventaja, me parece doloroso. Me parece que la muerte está ahí, que se tienen muchísimos problema de empezar a tener carencias". Pero, y al resto ¿les molesta que les llamen viejos o nunca se lo han llamado?

Además, Miguel Ríos destaca que él ha cotizado "muy poco", porque los músicos y los cantantes no han estado casi nunca dados de alta, una situación parecida a la que ha vivido Charo López como actriz, sobre todo en sus comienzos. Y es que la pensión media en España, está 1.170 euros. En el caso de los autónomos es de 780 euros. ¿Esta cantidad de dinero da para mantener los gastos de una persona de 70 años o más? En el vídeo principal de esta noticia responden a estas preguntas y todos confiesan cuánto cobran de pensión.