El fiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, charla con Gonzo sobre la necesidad de despolitizar la justicia. Después de confesar que ha estado en la lista negra del Gobierno de Rajoy tras no querer hacer un "favor indecente" al Ministerio de Justicia, afirma que la cosa cambió con el cambio del Gobierno tras salir el PP entrar el PSOE. "Entiendo que usted llega al Supremo cuando está el PSOE en el poder. O sea, que usted no llegó por favores políticos a la Fiscalía del Supremo, pero sí por criterios políticos", afirma Gonzo a Viada, que explica que a él no le gusta "verlo así".

"Vamos a ver, no pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta de que yo tampoco era del PSOE, o sea, que no me gustaba el rollo de la política en la Fiscalía", destaca Viada, que detalla cómo ha escuchado e incluso él ha dicho muchas veces que "hay que despolitizar la política". Eso sí, el fiscal del Tribunal Supremo destaca que lo escucha "más en el ámbito político desde los partidos de la oposición". Y entonces, ¿por qué no se atreve nadie o nadie se decide cuando está en el poder político a despolitizar la justicia?

"Porque les conviene", afirma tajante Viada, que explica a Gonzo cómo "se utiliza al Poder Judicial para gobernar mejor, lo que se hace también en la Fiscalía". Con lo cual, estás politizando la justicia y quitándole sentido. "Si no le he entendido mal, los partidos políticos, cuando están en la oposición y no pueden controlar la justicia, es cuando piden su despolitización, pero al llegar al poder, ven esa utilidad y es cuando dejan de actuar", reflexiona Gonzo con Viada.

En el vídeo principal de esta noticia puedes ver la confesión de Viada sobre la charla que tuvo con Pedro Sánchez sobre la despolitización de la política, algo que, como afirma, el PSOE "es mucho más coherente porque siempre defiende la politización del Consejo" mientras que el PP varía según esté en la oposición o en el Gobierno como demostró durante el mandato de Rajoy.