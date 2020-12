Gonzo y el equipo de Salvados han realizado una radiografía de la extrema derecha en España y de sus conexiones con Vox. En el programa también han hablado sobre el acoso a miembros del Gobierno en sus casas, como el que sufrió el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. ¿De dónde surgen este tipo de acciones? ¿De forma espontánea o hay por detrás partidos políticos y organizaciones que las promocionan?

"Está todo organizado y convocado", ha asegurado en Salvados Ábalos, que ha precisado: "Hay otros elementos de intimidación que no tienen que ver con el domicilio. Se producen en las redes, y estas son cíclicas, cuando no constantes. Y de pronto, dan una consigna: '¡Tenemos a Ábalos muy tranquilo últimamente! ¿Qué os parece?'. Y a partir de ahí, se desata una campaña". Ábalos no es el único miembro del Gobierno que ha denunciado a Gonzo estas maniobras.

A la ministra de Igualdad, Irene Montero, no le "cabe duda de que están organizados", y ha explicado así su afirmación: "En la puerta de mi casa ha habido hasta una concejala -que sepamos- de Vox. Lo que estamos viviendo en nuestro país, el aumento de la polarización y de la violencia política, tiene una autoría que se sitúa en la extrema derecha y en la derecha mediática".