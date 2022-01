"¿Habría que sacar a José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos?", pregunta Gonzo a Abel Caballero, que responde algo inesperado: "Mira, ni siquiera sé muy bien si está allí, si quieres que te diga la verdad". "Está al lado del altar. Estaba cerca de donde estaba Franco", destaca Gonzo al alcalde de Vigo.

"Nosotros tenemos una parte final, que es cerrar las heridas y cerrarlas es muchas veces algo que yo considero tan o más importante que tu pregunta, que la gente encuentre a sus familiares", afirma Abel Caballero, que destaca que "hay gente que todavía no sabe dónde están sus familiares y esto sí que toca la fibra sensible". Sobre el Valle de los Caídos, el socialista afirma que se debería "hacer un debate de qué queremos hacer ahí, un debate español". "No me responde a la pregunta", insiste Gonzo al socialista sobre si habría que sacar a Primo de Rivera del Valle de los Caídos". Puedes ver su respuesta final en el vídeo de arriba.

"Sánchez es uno de los políticos insustituibles del siglo XXI en España"

Abel Caballero confiesa que se equivocó al apoyar a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez. Eso sí, afirma que "el discurso que Pedro tenía entonces es un discurso distinto al que tiene ahora". Así lo explica en este vídeo.