"¿Qué nota le pondría a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno?", pregunta Gonzo a Abel Caballero, que confiesa que le pondría una nota alta: "Un 8". "Pedro está haciendo gobierno en un momento inmensamente difícil", destaca el alcalde de Vigo, que afirma que "primero, hay una enorme fragmentación parlamentaria", por lo que "es muy difícil gobernar un país así y, segundo, irrumpió una pandemia de esta envergadura".

Sin embargo, Abel Caballero en su día apoyó a Susana Díaz en su enfrentamiento con Sánchez para liderar al PSOE. ¿Hubiese sido mejor presidenta que Pedro Sánchez? "No, no, no, no. Visto lo visto, yo me equivoqué", reconoce Abel Caballero, que, eso sí, afirma estar encantado de "haber apoyado a Susana porque era" su "opción en aquel momento, pero la realidad demostró que Pedro era una gran opción". "Pero fíjate, te voy a decir algo, es que el discurso que Pedro tenía entonces es un discurso distinto al que tiene ahora", desvela el socialista. Pero, ¿a qué se refiere? Puedes ver su análisis completo en el vídeo principal de esta noticia.

Gonzo y Abel Caballero debaten por las cifras de Navidad en Vigo

"¿Cómo pueden venir dos millones de personas en un mes a Vigo que es la misma cantidad de gente que visitan todo el año ciudades como Palma de Mallorca o Sevilla ?", pregunta Gonzo a Abel Caballero sobre sus cifras de la Navidad. Puedes ver el debate en este vídeo.