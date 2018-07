Cataluña, el referéndum del 1-O y sus consecuencias: la entrevista de Jordi Évole a Puigdemont en diez titulares

"No está encima de la mesa del Gobierno catalán ahora hacer una declaración unilateral de independencia"

Jordi Évole también ha preguntado a Carles Puigdemont qué va a pasar en Cataluña después del 1 de octubre si no se logra celebrar un referéndum. "Si el Gobierno español rehúsa a hacer política, ¿cómo piensa resolver este problema?", ha respondido el dirigente catalán.

Évole, a Puigdemont: "Si está tan convencido de que el pueblo le apoya, convoque elecciones anticipadas y saque la mayoría cualificada"

Jordi Évole también ha charlado en Salvados con Carles Puigdemont sobre la forma en la que se aprobó la Ley del Referéndum. ¿Cómo es posible que con 72 diputados sea suficiente para una tan importante como la del Referéndum?", se pregunta el periodista. Además, el president responde a si convocaría elecciones anticipadas ante la movilización del voto independentista.

"No tenemos ni el derecho de contemplar que no se celebre un referéndum"

El president Puigdemont ha asegurado a Jordi Évole que no tiene intención de cambiar los planes de referéndum pese a los movimientos del Gobierno para frenarlo.

"Discrepo con que esté desobedeciendo la ley española"

Además, Évole le ha preguntado a Puigdemont si alguna vez ha desobedecido una ley como está haciendo ahora con la española, algo que el president niega y que achaca a que está "obedeciendo la ley catalana". Preguntado sobre si tiene miedo de ser detenido por el referéndum del 1-O ha explicado que "si tiene que pasar", le harán "frente".

"Veo difícil una solución que pase por una moción de censura a Rajoy liderada por PSOE y Podemos ciendo que el PSOE es aliado del PP"

Sobre el Gobierno español, y, en concreto, sobre Mariano Rajoy, Carles Puigdemont se ha mostrado muy duro. Ha definido como difícil una moción de censura a Rajoy liderada por PSOE y Podemos y ha destacado que "negarse a hablar", como le ha dicho "a la cara el señor Rajoy, no es aceptable en democracia". Además, ha recalcado que Rajoy "está en el 'no' al Estatut, al pacto fiscal, al 9N... ante un 'no' a todo, hay que darle un inmenso sí".

Sobre el Tribunal de Cuentas: "Hay gente que intenta usar aparatos del Estado para arruinar la vida de unas personas"

El president catalán también ha criticado que se use el Tribunal de Cuentas para "arruinar la vida de unas personas" y ha pedido que "se sepan los nombres de los que lo dirigen para saber si están vinculados a partidos políticos".

"Nuestro error ya se lo dije a Pujol, hicimos mal pactando con el PP la primera vez ya, la del Majestic"

Carles Puigdemont también le ha confesado a Jordi Évole los errores que han cometido como el pacto del Majestic con el PP. Además, ha matizado las palabras de Jordi Turull en las que calificaba de "súbditos" a los catalanes no independentistas y ha defendido la profesionalidad de Carme Fordacell tras las declaraciones de ésta en las que sugería que los catalanes del PP y Ciudadanos no era del pueblo catalán.

"Los Mossos d'Esquadra deben hacer su trabajo"

Jordi Évole también ha recordado al president de la Generalitat que "en 2014 varias entidades plantearon un referéndum sobre temas sociales como el pago de la deuda o la soberanía energética", pero los Mossos d'Esquadra quitaron las urnas. Algo que ha justificado Puigdemont al decir que no es lo mismo el referéndum actual del social de 2014.

"No apoyé los referéndum de Kurdistán y del Sáhara porque no estaban convocados"

Así defendía Carles Puigdemont su voto en contra de los referéndum de autodeterminación en Kurdistán y del Sáhara después de que Jordi Évole le preguntara por qué no les apoyó si pedían un referéndum como ellos ahora.

Jordi Évole desvela que Carles Puigdemont se planteó no hacer la entrevista en Salvados

Por último, Jordi Évole ha agradecido al president de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, haber "dado la cara" en Salvados en unas "circunstancias que le hicieron dudar" de hacer "la entrevista en algún momento".