EL DIRIGENTE CATALÁN HABLA SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE NO SE CELEBRE EL REFERÉNDUM

Jordi Évole pregunta a Puigdemont qué va a pasar en Cataluña después del 1 de octubre si no se logra celebrar un referéndum. "Si el Gobierno español rehusa a hacer política, ¿cómo piensa resolver este problema?", responde el dirigente catalán, que critica las acciones del Gobierno frente al procès catalán: Yo no mando cloacas del estado, no mando barcos llenos de policías, no organizo fiscales para que monten pollos jurídicos y no presiono a medios de comunicación".