¿Cómo intenta Vox sacar rédito político del momento que estamos atravesando? Es la pregunta que ha lanzado Gonzo en Salvados al historiador italiano Steven Forti, que ha analizado en el programa las últimas acciones de la formación de extrema derecha para ganar adeptos: "Crispan el ambiente. Con la pandemia hemos visto a la ultraderecha dando bandazos muy grandes".

"Decían al principio que se tenía que cerrar todo inmediatamente. Luego, en cambio, se tenía que abrir todo porque la economía estaba sufriendo", ha expuesto Forti como ejemplo, que también ha puesto de manifiesto los ataques contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez: "En el caso de Vox, este Gobierno es asesino y además ilegítimo".

Pero no es el único movimiento que ha hecho Vox para aprovecharse de la grave situación epidemiológica que ha atravesado y sigue atravesando España: "Guiñan el ojo a movimientos negacionistas, pero al final es un 'decir y no decir'". Forti ha matizado sus palabras así: "Lo hacen para que, al final, si alguien les pregunta: '¿Está usted apoyando teorías del complot?', puedan decir: 'No, nosotros no lo estamos apoyando'".

Según ha contado el historiador en Salvados, partidos como Vox "están legitimando a una parte de esos sectores, que entienden y perciben que tú los estás representando o lo podrías hacer". Lo que lleva a otro paso en el 'modus operandi' de la formación de extrema derecha: "Esto facilita la polarización social. Crispas una sociedad y luego puedes pescar a río revuelto".