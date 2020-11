"Tengo 58 años, llevo aquí 34. Me quieren echar para poder ganar dinero con el turismo porque no intereso como vecina con renta antigua. Es una pérdida de dinero y no me daban ninguna solución habitacional. Entonces tuvimos que defender la que tengo", explica Maite Mendivil, a punto de ser desahuciada, a las cámaras de Salvados mientras un grupo de personas se enfrenta a la Policía para que no pierda su hogar.

"El primer desahucio se paró en juzgados porque soy vulnerable y el segundo lo tuvimos que parar en puerta", explica la mujer, que afirma que "aparecieron a las siete y media de la mañana 10 furgones de Policía". "No entiendo cómo te pueden decir 'quédate en casa' y al mismo tiempo te echan de ella, hay algo que no se está haciendo bien", señala. Tras ver este duro testimonio en Salvados, el médico especialista en Salud Pública Joan Carles March destaca que "es terrible" que algo así suceda, y más en plena pandemia. Puedes ver el testimonio completo de la mujer y la reflexión de Joan Carles March, Marina Garcés e Íñigo Errejón en el vídeo principal de esta noticia.