¿Qué papel han tenido los medios de comunicación en el crecimiento de la figura política de Isabel Díaz Ayuso? "Me pasaba mucho al principio que no se me considerara", afirma la presidenta madrileña: " Yo era la hija política de Esperanza Aguirre, de Cristina Cifuentes, de José María Aznar, la tutelada por Miguel Ángel Rodríguez, la que no tenía formación, la que no tenía experiencia, la que no tenía nada. Vamos, era lo que me han intentado pintar".

"Y resulta que soy una persona independiente, una mujer libre, que siempre he llevado las cosas a mi manera, que he crecido muy despacio en política hasta llegar a presidenta de la Comunidad,", resalta Ayuso, que recuerda que también ha tenido sus etapas "como diputada y como miembro de un Gobierno autonómico", algo que afirma que le "ha permitido, al hacerlo tan despacio, conocer absolutamente todo Madrid muy bien".