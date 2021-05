"¿Es cierto que con ocho años le escribió una carta al entonces presidente del Gobierno Felipe González?", pregunta Gonzo a Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid recuerda cómo le mandó una carta de pequeña trasladándoles sus "preocupaciones como todos los niños, por el medio ambiente, por las guerras y por la gente que lo pasa mal".

El expresidenta, según alaba Ayuso, tardó poco en contestarle: "Te digo que tiene mucho mérito, ahora lo veo con tiempo, porque ahora yo soy la que firma esas cartas cuando me escriben y tiene mucho mérito porque antaño no era lo de ahora". "Recuerdo que me decía que no me preocupara, que se estaba trabajando mucho. No era breve, yo juraría que eran uno o dos folios. Me daba mucha tranquilidad y respuestas sobre todo a mis preocupaciones", explica Ayuso al periodista. Conoce más de esta anécdota en el vídeo principal de esta noticia.