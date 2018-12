Jordi Évole entrevista al periodista Carlos Herrera en Salvados para hablar sobre el aumento de Vox en las elecciones andaluzas: ¿A qué cree que se debe este auge?

Además, Évole pregunta a Herrera su opinión sobre la propuesta del partido de derogar la ley de violencia de género, la eliminación de las autonomías y sus duras palabras sobre migración, entre otras cosas.

Los dos periodistas recuerdan el veto de Vox a Salvados y analizan el perfil del votante de Vox y cómo la formación ha conseguido seducir aprovechando factores como el descontento ciudadano.

Carlos Herrera, sobre Andalucía: "PP y Ciudadanos deben pactar entre ellos, no con Vox. No creo que nadie se manche las manos con él"

El periodista Carlos Herrera destaca a Jordi Évole en Salvados que PP y Ciudadanos "no deben" pactar con Vox. Además, señala que sería una "traición" a la mayoría de votantes no tener un gobierno alternativo al PSOE.

Carlos Herrera: "Si no hay un Gobierno alternativo al PSOE en Andalucía, sería una traición a la mayoría de votantes"

"¿Si hubieras votado a PP o Ciudadanos te incomodaría que no hicieran ascos al voto de Vox?": pregunta Jordi Évole a Carlos Herrera sobre las elecciones andaluzas. La respuesta del periodista, en este vídeo.

Jordi Évole, a Carlos Herrera: "Has dicho que Podemos cultiva el odio social, pero de Vox no te he escuchado nada... ¿estás más blandito con él?"

Jordi Évole lee a Carlos Herrera algunas palabras que ha dedicado a Podemos como el haberle llamado "macarra político". Esta es la explicación de Herrera sobre por qué a Podemos le ha dedicado esas palabras y con Vox todavía no ha sido así de duro.

Ni a PP, ni a Ciudadanos, ni a Vox: Carlos Herrera confiesa a Jordi Évole a qué partido ha votado en las elecciones andaluzas

"¿Si no has votado ni a PP, ni a Ciudadanos, ni a Vox, has votado a Susana Díaz?": pregunta Jordi Évole a Carlos Herrera en Salvados sobre las elecciones andaluzas. El periodista se confiesa en este vídeo sobre su voto electoral.