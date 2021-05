Gonzo e Isabel Díaz Ayuso charlan en Salvados sobre los inicios de la política en el Partido Popular, donde comenzó como periodista llevando las redes sociales de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Incluso, se llegó a decir que estaba detrás de la cuenta de Pecas, el perro de Aguirre. ¿Qué hay de cierto en ello? La presidenta madrileña lo desmiente y asegura que "a veces se utiliza de manera torticera para intentar evitar" otros temas.

"¿Usted tiene la impresión de que desde la izquierda se le ha intentado ridiculizar a usted y en su día a Esperanza Aguirre?" pregunta el periodista a Ayuso, que responde: "En su día yo sí que veía campañas feroces contra ella". En su caso, la presidenta madrileña señala que ha sido desde que fue candidata. "Directamente, desde el primer día que me nombraron, siempre me hicieron campañas para buscar el complejo, para acomplejarme, para minusvalorarme, para acobardarme. Siempre cuestionaban todo, cómo hablaba, cómo me expresaba, cómo vestía...", lamenta Ayuso, que afirma que algunos periodistas le dijeron que "desde el departamento de Iván Redondo en concreto lo de IDA" se intentó "jugar con este acrónimo" para venderla como "una persona desquiciada".

"Lo habían organizado entre varios periodistas. Con el tiempo, algunos de ellos dijeron que ya no querían seguir con esa campaña porque no habían visto nunca algo tan organizado para intentar en lo personal destruir a una persona". Puedes ver su explicación completa en el vídeo principal de esta noticia.