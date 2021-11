Salvados reúne a cuatro reconocidos periodistas para analizar el caso de Alberto Rodríguez. La periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez afirma que "la sentencia es discutible con unas pruebas muy débiles". Por su parte, Enric Juliana, director adjunto de 'La Vanguardia', señala que "la sentencia ha sido lanzada con efecto": "Ha entrado en la ventana del Congreso y podría haber organizado un estropicio todavía mayor".

Pedro Garía Cuartanjo, columnista de 'ABC', indica que "ha habido un procedimiento jurídico con todas las garantías" y "hay una sentencia fundamentada": "No cabe hablar de politización de la Justicia". Una opinión que no comparte la adjunta al director de 'eldiario.es', Esther Palomera, que señala que "la retirada del acta a Rodríguez tiene una transcendencia superlativa": "Estamos hablando de un derecho fundamental y de un conflicto entre poderes del Estado como yo no recuerdo en mucho tiempo".

Además, Palomera declara que "Manuel Marchena se ha excedido en sus funciones", algo que no le ha sorprendido porque "lleva tiempo haciendo de ariete del PP contra el Gobierno y el Parlamento". Lucía Méndez recuerda que "Unidas Podemos ha sido objeto de persecución por algunos sectores del los servicios del Estado", pero señala que no se puede concluir que Marchena y el resto de jueces que han condenado a Rodríguez formen parte de esos sectores.

"Voy a ir hasta el final, a muerte"

Alberto Rodríguez anuncia que llevará su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y reconoce que si recurre y le devuelven el escaño dentro de esta legislatura, se vería "obligado a cogerlo y volver". Este es su mensaje.