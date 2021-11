Un mes y 15 días de prisión ha sido la condenado que el Tribunal Supremo ha puesto al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, por agredir a un policía, condena que se va a sustituir por una multa económica de 540 euros. Aunque no hay grabaciones que acrediten la patada, por mayoría de cinco a dos, el tribunal le concede total credibilidad al agente que lo identificó. Esta condena por atentado a agente de la autoridad ha dejado al diputado Alberto Rodríguez sin escaño, lo que ha originado que el político abandone Unidas Podemos y la política.

"El Supremo no se equivoca, hizo lo que quería hacer antes del juicio que era condenarme", critica Rodríguez, que mantiene su inocencia e insiste en que no hay ninguna prueba de que haya dado una patada a un policía: "Si hubiera alguna prueba la hubiera visto todo el país, si no la hay es porque no ocurrió, se lo inventaron". El expolítico analiza las palabras del policía que le acusó en el juicio y señala: "La primera vez que le vi en mi vida fue en el juicio". Además, recuerda cómo fue la primera vez que se enteró de esta denuncia y destaca cómo este proceso quedó paralizado y, "casualidad, se reactivó" cuando Rodríguez fue cargo público. Por último, recuerda la "brutal" declaración del jefe Antidisturbios en la que reconoció en el juicio.