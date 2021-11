"Contigo, cuando entraste en 2016, entraron también muchas caras nuevas, no solo de Podemos, sino de Ciudadanos. Con el paso del tiempo, ¿viste a mucha gente de esos dos partidos que se acostumbrasen a las lámparas y a las alfombras y que cambiaran incluso su forma de ser?", pregunta Gonzo a Alberto Rodríguez. El exdiputado de Unidas Podemos se sincera: "No voy a justificarlo, te voy a decir que lo entiendo, porque no es lo mismo un perfil como yo, que vienes de trabajar con un montón de años cotizados, estando en no sé cuántos curros, al salir de la universidad y de repente verte ahí, es que no es lo mismo. Digamos que tienes menos herramientas".

Ahora que es ciudadano de a pie otra vez, Gonzo pregunta al canario por alguno de los tópicos que más se dicen en nuestro país sobre lo que pasa en el Congreso y sobre cómo son los diputados. ¿Los diputados no pegan ni golpe? "Eso es falso", afirma Rodríguez, que aunque reconocer que habrá algunos que no trabajen "hay otros que se matan a currar".

¿Los diputados ganan un pastón entre sueldo y dietas? "Es verdad, ganan un pastón. Para que se hagan una idea, en nuestro caso no, porque donábamos, pero para que se hagan una idea, lo que me ingresaba a mí neto el Congreso como diputado canario y siendo portavoz de la comisión de empleo, eran 5.000 euros. Es bastante pasta para lo que se gana en la calle", explica Rodríguez, que también reflexiona sobre los privilegios de ser diputado. Además, sorprende a Gonzo al confesar que no ha querido cobrar los 15.000 euros de indemnización tras la retirada de su acta de diputado. En el vídeo principal de esta noticia confiesa el motivo.

El dardo de Alberto Rodríguez a Podemos

Alberto Rodríguez critica la actuación de Unidas Podemos tras su inhabilitación: "Se podría haber hecho mucho más para evitar que 64.000 canarios y canarias perdieran su representación". Puedes ver su crítica al completo en este vídeo.