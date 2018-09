NADIE SABE QUE COMBATE EN RAQQA, HA DEJADO VÍDEOS GRABADOS A SU FAMILIA

El combatiente español de YGP Internacional Alberto García explica a Jordi Évole en Salvados que su familia no sabe qué hace en Raqqa: "No tengo problema en enfrentarme a Dáesh, pero sí en decírselo a mi familia porque saben lo que supone una guerra. Consideré necesario ir porque es una guerra que debe tener lugar, no formar parte sería hipócrita".