"Me gustaría entender un poco más su ideología y, si me permite, quiero hacerle algunas preguntas y conocer su opinión", afirma Gonzo durante su entrevista en Salvados a Abel Caballero, al que le pregunta si el Gobierno debería pactar la reforma laboral con Ciudadanos o con Esquerra Republicana de Catalunya. "Debería votarla todo el mundo", afirma tajante el alcalde del PSOE, que destaca que quien no la vote "deberá explicar por qué no quiere que se vote eso". "Esta reforma va a durar décadas porque está pactada. El inmenso error de Rajoy fue hacer una reforma laboral no pactada", recuerda el alcalde de Vigo.

Gonzo también pregunta al socialista si habría que limitar los beneficios de las grandes compañías eléctricas. "Lo que no puede pasar es que empresas se estén enriqueciendo a costa de precios elevadísimos de la electricidad que pagamos las gentes del país", señala tajante el alcalde de Vigo, que afirma que el sistema es malo e injusto y debería corregirse: "Una empresa eléctrica a cambio de nada tiene ingentes beneficios porque sube el gas". Puedes ver su análisis al completo y su opinión sobre si deberían ponerse un tope a los alquileres en las grandes ciudades en el vídeo principal de esta noticia.