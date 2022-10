La reacción de Mario Conde al ver una fotografía en la que aparecen los banqueros más importantes de 1992 ha sido la de describirlos como un "lobby". ¿Sabía si esas personas le temían o le despreciaban? El exbanquero ha respondido explicando qué relación tenía con algunos de ellos, como Pepe Amusátegui o Botín, dejando claro que hay que tener en cuenta que "una cosa son los banqueros y otra es la oligarquía que soporta la banca".

El exbanquero tiene claro que, si había algo que no gustaba era el hecho de cómo había logrado su puesto. "No podían soportar que alguien hubiese entrado en ese recinto sin pedir permiso". Una diferencia con el resto a la que se sumó el hecho de que él era al que más se le veía en programas de televisión y revistas del corazón. Un detalle que le sirvió como campaña de promoción y sobre la que no ha dudado en pronunciarse desvelando si realmente fue él quien la promovió.