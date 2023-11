Samuel Chamizo, un militante socialista de Extremadura, lamenta que con 30 años no puede permitirse el "lujo" de tener un hijo porque "los salarios no llegan". "Pero los salarios con el Gobierno del PP no solo no subieron, sino que claramente bajaron", destaca entonces Oriol Junqueras, tras lo que el socialista que "es cierto". "Ahora me encuentro aquí en un papel muy raro, pero estoy intentando convencer a un militante socialista de las bondades" de su partido, expresa el presidente de ERC.

En ese momento, Junqueras reconoce que espera que las negociaciones a las que han llegado con el PSOE no hagan que "si se vuelve a votar, la sociedad española prefiera a la derecha". "Espero y deseo que no, porque los gobiernos del PP han sido muy malos para España. Yo he estado en la cárcel por defender mis ideas, pero en algunas de las cárceles que he estado estaba lleno de gente del PP, y no estaban allí por un referéndum, ni por haber puesto una urna, ni por haber votado, sino que estaban allí por haber robado", subraya el político de Esquerra.

En este sentido, el líder de ERC destaca que "estaban los segundones, porque sus jefes no estaban". "Sus jefes cortan calles, y por cortar calles a nosotros nos pusieron en la cárcel", denuncia.