Joaquín Reyes, católico practicante, defiende la educación laica: "La religión debe estar fuera de la escuela. Puedes apuntar a tus hijos a catequesis"

En plena entrevista de Salvados durante su viaje a El Mojón, Joaquín Reyes explica a Gonzo cómo compatibiliza su fe católica con su defensa de una educación pública y laica, una posición que considera coherente.

La conversación de Gonzo con Joaquín Reyes en Salvados durante el viaje desde Albacete hasta El Mojón (Murcia) entra en uno de los aspectos menos conocidos del cómico: su lado más religioso. Reyes explica que mantiene la fe que recibe de su familia y que se considera católico: "Soy practicante. A lo mejor no tengo tanta fe como Christian Gálvez, pero sí, tengo fe".

La relación de Reyes con la religión comienza en su propia familia. Sus padres pertenecían a una comunidad cristiana y, durante su infancia, la fe forma parte de su entorno familiar. Durante los veranos, además, acudía con su familia a un campamento cristiano en Alcocéber, una experiencia que recuerda vinculada también a una determinada manera de entender la Iglesia. "Eran movimientos dentro de la Iglesia que tenían un compromiso con los pobres y una visión de la Iglesia más avanzada. Combinábamos la fe con el ocio veraniego. Era fantástico".

Reyes explica también que su relación con la Iglesia no implica asumir todas sus posiciones. De hecho, se define como católico al mismo tiempo que reclama cambios en la institución: "Tengo una visión particular sobre la Iglesia. Le pediría que evolucionara y superara cosas como el celibato. Tampoco tiene sentido no aceptar la homosexualidad. En todo caso, estoy dentro de la Iglesia y es así, soy católico".

Es en este contexto donde Gonzo aborda con él su visión de la educación. El humorista recuerda que estudia en un colegio público y laico, el mismo centro en el que trabaja su madre, maestra durante toda su vida. Su experiencia personal le lleva a diferenciar entre la educación religiosa que recibe en el ámbito familiar y la enseñanza pública: "Entendíamos que la religión es algo que tiene que estar fuera de las escuelas. Puedes apuntar a tus hijos a catequesis. Yo creo en la educación laica. Esto puede parecer una contradicción, pero para mí, no lo es".

Sin embargo, Gonzo fue a un "colegio de curas" y ahora afirma no tener fe, algo que cree que ha decepcionado a sus padres.

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