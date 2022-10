Amazon en España acapara el 90% de las compras en internet, su facturación alcanza los 6.000 millones de euros y tiene una red de casi 200 centros y más de 18.000 trabajadores. Pero su impacto en la sociedad va mucho más allá de las cifras. Este domingo, a partir de las 21:25 horas en laSexta, 'Salvados' analiza hasta dónde llega esta influencia y cuestiona hacia dónde se dirige la sociedad de consumo a partir del tamaño y del lugar que ocupa Amazon en la vida de los consumidores.

Gonzo entrevista a Gemma Galdón, investigadora de la ética en la tecnología de datos. Galdón se pregunta cuál es el precio que se paga por las mejoras que ha significado Amazon, afirma que "hemos permitido que tenga una posición de dominio que le permite aplastar a la competencia, cambiar legislaciones y tener un poder que no tiene ni el mismo Estado" y añade que esto supone que "tenemos empresas privadas decidiendo sobre nuestros derechos".

[[H2:La ‘policía de la productividad’ y exprimidor de proveedores]]

¿Cómo trata Amazon a sus empleados? Gonzo se reúne con Alfonso y Patricia, trabajadores del centro de Amazon en San Fernando de Henares, y con Anna, Dani y Pedro, que ya no trabajan para la compañía. Todos coinciden en señalar cómo la productividad es la única preocupación del gigante norteamericano, algo que controlan al milímetro y a nivel individual. La presión y el control es tan fuerte que Pedro califica a los responsables como "policías de la productividad". Algunos fueron despedidos por intentar montar un sindicato, a otros no les han reconocido accidentes laborales y aseguran que incluso hay "managers" sancionados por no querer presionar a sus equipos.

Pero la presión que ejerce Amazon va más allá de la actividad de las plantas. Gonzo habla con Federico Izquierdo y Luis Cerrillo, responsables de empresas que fueron proveedores de la compañía de Jeff Bezos. Ambos vendieron durante años sus productos a través de Amazon hasta que las condiciones se volvieron insostenibles. Denuncian que los márgenes de Amazon eran cada vez más grandes, les dejaron de pagar mercancía que se había extraviado o incluso les cerraron la cuenta y pasaron a vender sus propios productos después de "puentearlos" y comprarlos directamente al fabricante. Los dos han decidido denunciar el trato abusivo de Amazon en Luxemburgo.

En Bruselas, Gonzo entrevista a Margrethe Vestager, comisaria europea de competencia. Vestager asegura que evitar que el futuro esté dominado por un grupo reducido de grandes compañías "es la pesadilla que me despierta cada día" y añade que si no se pone límite al poder de grandes corporaciones "la democracia se muere". ¿Cómo se explica que Amazon facturase 51.000 millones en Europa en 2021 y pagase 0 impuestos en Luxemburgo, donde tiene la sede? ¿Hay elección para el modelo que impone Amazon? Puedes ver un avance del programa en el vídeo sobre estas líneas.