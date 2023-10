En sus más de 30 años de experiencia como guarda del medio natural, Xurdo ha afirmado en Salvados que ha tenido que enfrentarse a mucha "violencia". Una de sus labores consistía en analizar si las muertes de algunos animales tenían que ver con los lobos de la zona, y afirma que ha tenido que enfrentarse a "presiones, coacciones y amenazas" por no darle la razón a ganaderos, a quienes ha acusado de fingir estas agresiones en ocasiones: "Tienes que tenerlo muy claro, tener mucha experiencia, ser muy profesional...".

"Estuve cerca de que me cayera algún guantazo y algún tiro. Yo lo llamaría el agrofascismo, les guste o no. Intolerantes, violentos... nos quieren imponer un mundo que yo no quiero", ha insistido Xurdo, que ha asegurado que además sigue habiendo ganaderos que cazan lobos de forma furtiva, a pesar de ser un delito.

"Cualquier animal que no cause beneficio económico lo quieren exterminar. ¿Es civilizado en el año 2023 extinguir y acabar con las especies silvestres solo porque no te den dinero?", se ha planteado.