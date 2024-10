Cristina estuvo con Gonzo en Salvados. En el Salvados sobre el Essure. Sobre un método anticonceptivo que se implantó por lo que ella consideró "algo maravilloso". Sin embargo, a pesar de que se lo vendieron como se lo vendieron, la intervención fue, como dice ella, "una carnicería".

"No hubo manera de colocar el Essure en la derecha. Entendí que dijeron que el muelle se había doblado. Estaba muy mareada, y me citaron otro día. Fue una carnicería. No podían seguir porque dijeron que al final me iban a tener que reanimar", cuenta.

Luego, una tercera vez: "Lo colocaron, pero lo que no sé es dónde. A los tres meses me dijeron que todo iba genial tras una radiografía. Está todo cicatrizado, todo perfecto. Ahora, a vivir".