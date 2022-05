Jordi Évole afirmó en 2012 en Salvados que ningún partido político intentó ficharle porque le conocían. Sin embargo, contó a Évole que "cuando terminó la primera legislatura, la de la Constitución", sí hubo un partido que lo llamó para ofrecerle "ir por Madrid como independiente pero en la lista": fue el PSOE.

Sin embargo, tal y como declaró Sampedro, no quiso entrar en la lista. "Vi aquello y no me interesó", expresó el humanista, quien sí fue senador, y explicó por qué aceptó el cargo, pese a que no le interesa la política. "Era la época en la que se estaba haciendo la Constitución, y acepté ser senador porque entendí que era un momento histórico y tenía que hacer algo". "Pero la vida del político a mí no me interesa, no me produce satisfacciones", manifestó.