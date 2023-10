Aitana Bonmatí no ha decepcionado y ha hablado claro en Salvados. Junto a Gonzo, la jugadora ha hablado de sus inicios en el fútbol, de su discurso en la gala de la UEFA al recibir el premio a mejor jugadora de Europa, del grupo de 'Las 15' o del 'caso Rubiales'.

Durante la entrevista, Bonmatí ha explicado que no quiere decir "nada que pueda repercutir a Jenni -Hermoso- en este caso", una causa que deja una respuesta de la jugadora que no deja lugar a dudas. Preguntada por si cree que Rubiales preferiría que no hubiesen ganado el Mundial, Bonmatí se pregunta: "¿Lo tengo que contestar?".

A continuación, repasamos los diez titulares más destacados de la jugadora en una entrevista que va a dar que hablar en los próximos días.

"Escuchabas a padres diciendo 'cómo te regatea una niña'"

La entrevista de Gonzo a la protagonista arranca en el campo de fútbol que lleva su nombre, el campo Aitana Bonmatí, en el que recuerda cómo eran aquellos partidos en el que los padres decían a sus hijos "cómo te regatea una niña". Para la jugadora, en muchos casos esos padres eran peor que sus hijos.

"Tenía que decir algo sí o sí"

Durante la última gala de la UEFA, Aitana Bonmatí fue nombrada mejor jugadora del año en Europa, un galardón que aprovechó para lanzar un mensaje contra los abusos de poder en el entorno laboral, aludiendo al 'caso Rubiales'. "No lo había vuelto a ver. Me da vergüenza esucharme o verme repetida", reconoce a Gonzo.

"Sentíamos que sufríamos en la Selección"

Cuando el grupo conocido 'Las 15' renunció a ir a la Selección, supuso un auténtico tsunami mediático en el que Bonmatí estaba inmersa. La jugadora cuenta qué llevó a las jugadoras a tomar esa decisión: "Era un momento difícil para nosotras, no lo pasábamos bien en la Selección en ese momento".

"No quiero decir nada que pueda repercutir a Jenni"

Aitana Bonmatí no ha querido pronunciarse en un caso que está siendo judicializado en estos momentos como es el beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso durante la entrega de trofeos de la final del Mundial. La jugadora lamenta con "rabia" que ese momento haya "tapado" su histórica victoria.

"¿Lo tengo que contestar?"

El final del programa es lapidario. Gonzo pregunta a Aitana Bonmatí si cree que Luis Rubiales hubiera preferido que las jugadoras no ganasen el Mundial este verano. La reacción de Bonmatí deja lugar a pocas dudas. "Hostia... ¿Y lo tengo que contestar?", se pregunta sonriendo la jugadora.

"A mí no me llamó Montse Tomé"

Una de las confesiones más llamativas que deja la entrevista es el momento en el que Aitana Bonmatí reconoce que no recibió una llamada de la seleccionadora, Montse Tomé, cuando decidió convocarla pese a haberse negado a acudir a los partidos contra Suecia y Suiza hasta que hubiese cambios estructurales en la Federación.

"Desde insultos hasta llegar a las manos"

Aitana Bonmatí recuerdas las "peleas" que ha tenido con niños siendo pequeña "por ser una mujer" y jugar al fútbol. "Desde insultos hasta llegar a las manos, en el patio del colegio sobre todo. Tenía carácter y salía hacia adelante, esos momentos me hicieron más fuerte. Hoy los veo como anécdotas", confiesa.

"¿El salario mínimo? Es un sueldo bajo"

Al comentar las nuevas condiciones de la Liga F, Aitana Bonmatí lamenta que el nuevo sueldo mínimo establecido para las jugadoras sea "bajo". "Quedan muchas cosas por hacer, esta es una de ellas", reconoce a Gonzo.

"¿Cómo podemos jugar en este campo?"

Pese a los avances que está logrando el fútbol femenino, todavía queda mucho camino por andar. Aitana Bonmatí habla de los campos con césped artificial que se encuentra en el más alto nivel: "Hoy en día digo 'cómo podemos jugar en este campo'".

"No esperaba más apoyos"

Al ser preguntada por Gonzo sobre los apoyos que han recibido por el 'caso Rubiales' de los futbolistas masculinos, Bonmatí reconoce que "no esperaba más apoyos" de los que han recibido. "No puedo hablar de lo que hacen otros, pero debo dar las gracias a todos aquellos que sí lo hicieron", añade.