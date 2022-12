Salvados cuenta toda la verdad sobre una mentira, sobre el falso documental del intento de golpe de Estado del 23F. Jordi Évole analiza este 'mockumentary' con el periodista Iñaki Gabilondo y el escrito Sergi Pàmies.

Unas 50 personas participaron y a pesar de riesgo, el secreto no salió a la luz y Operación Palace consiguió ser toda una sorpresa. Évole considera "bastante inédito" que "50 españoles guarden un secreto en un país de cotillas".

A sus palabras responde Sergi Pàmies: "El morbo del objetivo era superior, la satisfacción que daba colársela a tanta gente era todavía más española que lo otro. Tenemos precedentes, que son las urnas del 1-0. Las urnas lo sabían 200-300 personas".

Después, Évole dice que "eran catalanes, no eran españoles" y que ha visto un "charco" y se ha dicho: "Písalo". No obstante, alerta del riesgo que puede tener sacar de contexto sus palabras: "Esto que acabo de decir, descontextualizado y bien organizado en unas cuantas cuentas de Twitter, es viral: 'Mira Évole, que ya dice que los catalanes no son españoles...".

Iñaki Gabilondo recuerda una chirigota del carnaval de Cádiz en la que una comparsa comenzaba a cantar, pero cada tres segundos se paraba porque no podían hablar de nada "por riesgo de falsa interpretación".

La advertencia de Iñaki Gabilondo del gran riesgo de la autocensura: "Todo está lleno de charcos"

Cuando se cumplen cinco años de la emisión de Operación Palace, Iñaki Gabilondo admite, como se ve en el vídeo, que no volvería a grabar el falso documental por el auge en este tiempo de las 'fakes news'.

Habla la diputada que se arrepintió de grabar Operación Palace: "No estaba de acuerdo"

El equipo de Operación Palace grabó a Anna Balletbò, diputada en el Congreso el 23F, sin embargo, finalmente decidió que no quería aparecer. Balletbò explica en este vídeo por qué.

Cuando las quejas contra Operación Palace llegaron hasta la Federación de Asociaciones de Periodistas

Después de Operación Palace, hubo mucha gente que defendió el programa, sin embargo también hubo quienes se sintieron ofendidos. Sus quejas, como muestra el vídeo, llegaron hasta la Federación de Asociaciones de periodistas.