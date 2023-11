Oriol Junqueras y Gonzo se encuentran paseando por las calles de Madrid cuando Martín, un catalán que está en la capital haciendo turismo, se acerca al presidente de ERC. "Tienen un pacto con el PSOE para la investidura. Me preocupa que estemos en un sinvivir los próximos cuatro años cada vez que haya que aprobar algo", reconoce el hombre, a lo que Junqueras le responde que "depende de si cumplen los pactos". "Muchas veces no los cumplen, les cuesta mucha, y esta investidura tiene pinta de que va a haber que remar mucho", expresa el político.

Así, Junqueras asegura que apoyarán "pactos importantes siempre que se negocien de buena fe". "Y la buena fe hay que demostrarla cada día", añade, tras lo que Martín le dice que "esa amnistía es un trago" para los que se sienten socialistas porque, según dice, "nos va a complicar mucho la vida". "Poner justicia donde hay injusticia no tendría que complicarle la vida a nadie", defiende el presidente de Esquerra, algo que, para Martín es "opinable para mucha gente".

"Yo soy el primero que no entiende qué hacían ustedes en la cárcel. Soy catalán, pero no soy independentista. Me parece bien que le den la amnistía. Eso es un mal menor, porque yo entiendo que no deberían haber estado en la cárcel, pero me choca lo de una persona huida, que no es de su partido, y que ahora lo amnistíen", manifiesta el catalán, a lo que apostilla que "si eso sirve para que revaloricen las pensiones conforme al IPC, que la gente trabaje menos horas, que tengamos una sanidad y una educación pública de calidad...". "Le está diciendo que no ponga palos en las ruedas", aclara Gonzo, tras lo que Junqueras le pide que los socialistas no les "hagan sufrir" a ellos.