El camino a la derecha de la derecha de Rita Barberá: "Cuando está en Alianza Popular ya era mucho más de derechas que yo"

Mayren Beneyto, que fue concejala del Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015, cuenta cómo ella y Rita Barberá se criaron con familias similares y el mismo entorno social, pero la que fuera alcaldesa valenciana siguió su camino hacia una derecha que bebía del franquismo.

Con la Transición española se conformaron muchos partidos, entre ellos Alianza Popular que aglutinaba a las distintas 'familias' del régimen franquista en una única candidatura electoral.​ En sus inicios, Rita Barberá acabaría en la formación pese a que su entorno más cercano nunca viró tanto a la derecha.

Así lo relata en Salvados Mayren Beneyto, que fue concejala del Ayuntamiento de Valencia entre 1991 y 2015. En el programa, donde se desgrana el perfil de la influyente alcaldesa, su auge y su caída, sus más allegados cuentan sus primeros paso en el mundo de la política.

"Pertenecíamos a la misma sociedad, sus padres y mis padres eran amigos, los dos eran periodistas. Coincidíamos en bodas, comuniones... éramos del mismo grupo de amigas, pero yo me casé a los 20 años y entonces mi vida cambió", desgrana.

Según Beneyto, Rita Barberá continúa una vida de "fiestas y guateques", lugares a los que acude con sus amigas y donde conoce a otra gente. "Estudia Periodismo y Económicas, tiene un grupo de amigos que le animan (a meterse en política) y ella podía. Era soltera, vivía con su madre, le gustaba la crónica social y la crónica política y ahí entra todo", relata la exconcejala.

Fue en ese momento cuando se hizo miembro de Alianza Popular. "Cuando está en Alianza popular yo estoy en UCD, ya era mucho más de derechas si cabe que yo", sentencia Beneyto.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

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