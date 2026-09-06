"El caloret" de Rita Barberá: el polémico discurso de 2015 que levantó los rumores sobre su salud

La alcaldesa de Valencia empezó a estar en horas bajas y se hizo notar en algunas apariciones públicas que no representaban su talante habitual. "Se derrumbaba delante nuestra", dice la exdelegada de Gobierno Ana Botella Gómez.

Rita Barberá siempre había sido una mujer de palabras claras y con unas apariciones públicas que a nadie dejaban indiferente, pero en 2015 hubo un polémico discurso que hizo saltar todas las alarmas. El conocido dicurso del "caloret".

"Yo estaba dos filas detrás de ella. Vi un descontrol. Vi una situación en la que ella podía estar enferma, podía estar afectada, podía estar también haciendo una intervención que no se hubiera preparado adecadamente... pero cualquier ade estos elementos era algo que no era habitual en ella", cuenta Joan Ribó, exalcalde de Valencia por Comrpomís y oposición en aquel momento de la 'popular'.

"Ella era una persona que sabía intervenir con mucha soltura. El hecho de verla trabarse un poquito, decir cosas sin demasiado contenido dices: aquí esta pasando algo", agrega.

Para Ana Botella Gómez, exdelegada del Gobierno y exconcejala socialista, en ese momento se vio "la descomposición de un régimen, del modelo de Rita Barberá clarisimamente. Se derrumbó, se derrumbaba delate nuestra".

Su compañero y amigo del PP José Manuel García-Margallo, por su parte, resta importancia a un hecho que corrió como la pólvora (nunca mejor dicho) en todos los medios de comunicación. "Tampoco me parece un patinazo de estos integrales. Lo del calorte fue muy sonado y muy repetido", señala.

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